Село Залесово, Алтайский край, 9 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 9 августа известила о проведении проверки в связи с сообщениями средств массовой информации о том, что в Залесовском районе неизвестные спустили воду из озера. В результате погибла вся рыба, которая там обитала.

Прокуратура Алтайского края Алтайский край. В Залесовском районе неизвестные спустили воду из озера

Прокуратурой дается оценка исполнения законодательства в сфере охраны и добычи водных биологических ресурсов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также прокуратурой Алтайского края контролируется ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Емельяновском районе Красноярского края правоохранители устанавливают обстоятельства массовой гибели рыбы в одном из водоёмов.

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