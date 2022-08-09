Владивосток, 9 августа, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Приморье по нацпроекту «Экология» продолжают вводить в эксплуатацию объекты мусоросортировки и переработки коммунальных отходов. Так, в июле запустили мусоросортировочный комплекс в Партизанске мощностью 13 200 тонн отходов в год. Подобный готовят в Кировском районе. Его мощность составит 5 тыс. тонн мусора в год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Цитата из видео мусоросортировочный комплекс (Irina Ya) Сортировка мусора

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Отмечается, что на данном этапе определен земельный участок для размещения комплекса, подготовлена площадка под монтаж технологического оборудования, ведется подключение комплекса к электричеству и благоустройство прилегающей территории.

Специалисты добавили, что в Приморье по нацпроекту действуют четыре комплекса по сортировке отходов: в Лесозаводске, Лучегорске, Дальнереченске и Хорольском округе.

«Необходимость кардинально менять систему переработки и утилизации назрела давно. Особенно эта проблема актуальна для отдаленных районов, где большие расстояния до полигонов и небольшая плотность населения. Именно там и размещены такие комплексы», — пояснила зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Приморье Юрия Логинова, руководство Приморья вместе с профильными компаниями решают вопросы современной переработки мусора и для крупных городов края — открываются экотехнопарки, активно внедряется раздельный сбор мусора, всё в целом, даёт возможность использовать больше вторсырья, тем самым снижается количество захоронения отходов. Эксперт отметил, что в работах по нацпроектам надо делать упор на импортозамещение.

«Необходимо внедрять российские технологии мусоропереработки. До известных событий широко использовались зарубежные технологии, при этом есть зарекомендовавшие себя и российские, обеспечивающие безопасную для экологии переработку мусора, причем как высоко-, так и низкотемпературную.

В последнее время прослеживается тенденция на улучшение ситуации с ТКО, применяемые технологии не должны ложиться бременем на население в вопросе оплаты утилизации мусора», — прокомментировал Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе бывшего завода по механизированной переработке бытовых отходов (ранее принадлежавшего ГУП «МПБО-2») на Волхонском шоссе Санкт-Петербурга начали строить большой комплекс по переработке отходов (КПО).