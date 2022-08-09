Киев, 9 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Президент Украины откровенно призывает к геноциду русских, и его слова не встречают никакого осуждения со стороны «цивилизованных людей», отметил 9 августа в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский призвал в течение года закрыть въезд в страны Запада для всех граждан России, а тех россиян, которые уже находятся в указанных странах — выслать в Россию. Ответственность за СВО, по мнению президента Украины, несет «всё население России».

«Это просто современный расизм. Не пусти русского! Выгони русского! Что дальше? Убей русского? А это уже откровенный геноцид! И я не слышу слов осуждения от «цивилизованных»! Или Зеленский теперь выразитель тех тайных сокровенных смыслов, которые не способен открыто выразить «цивилизованный мир», но они им близки и понятны?» — отметил Мирошник.