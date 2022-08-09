Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Сыгравшая в первой части фильма «Джокер» актриса Зази Битц может вернуться к своей роли в сиквеле. Об этом 9 августа сообщило издание Variety.

Зази Битц Цитата из интервью на телевидении

По данным источника, Битц в настоящий момент ведёт переговоры со студией о своём возвращении, однако значимость её роли в будущем фильме не раскрывается. Стоит отметить, что не так давно актриса также рассказывала о том, что её героиня выжила после первого фильма.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) снимется в сиквеле «Джокера». Какого именно персонажа сыграет певица в предстоящем кинокомиксе — неизвестно.

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