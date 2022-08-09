Мадрид, 9 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Лесные пожары продолжают вызывать тревогу в различных частях страны. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар

Особое беспокойство лесные пожары вызывают в Авиле, где пламя опустошило более 1000 га, и в Леоне, в то время как в Галисии заявили, что последний из активных пожаров стабилизировался.

Текущий год, в котором к настоящему моменту зарегистрировано 37 крупных лесных пожаров, является худшим за последнее десятилетие по количеству крупных пожаров, поскольку показатель 2022 года в четыре раза превышает средний показатель за десятилетие, и по площади сгоревших участков, поскольку общий показатель в три раза превышает средний показатель с 2012 года.