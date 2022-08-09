Москва, , 12:08 — REGNUM Прогнозы агентства Bloomberg о том, что Европейский союз может столкнуться с голодом из-за антироссийских санкций и ситуации на Украине, выглядят как очень сильное преувеличение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«Насчет голода — это сильное преувеличение. Всё, что может быть в ЕС, — это значительное падение покупательной способности населения на продовольственном рынке. Из-за роста цен. И соответственно, лопать будут меньше, — сказал Колганов. — Но голод – это безусловное преувеличение. Европа не самообеспечивается, конечно, продовольствием на 100%, но его у нее достаточно, чтобы не было голода. Конечно, они импортируют мясо, зерно, экзотические фрукты, но при их объемах собственного производства с голода они не помрут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее продуктовую инфляцию назвали самой большой проблемой Европейского союза.

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