Донецк, 9 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ погибли два мирных жителя, сообщили 9 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) по улице Бирюзова в Кировском районе Донецка погибли два человека», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 августа киевская армия продолжает наносить удары по Донецку.

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