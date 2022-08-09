Калининград, , 12:11 — REGNUM Калининградская область уже исчерпала лимиты на перевозку некоторых товаров через Литву по железной дороге. Об этом глава региона Антон Алиханов заявил 9 августа на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Железная дорога Дарья Драй © ИА REGNUM

Он уточнил, что лимиты, установленные европейцами для перевозок, исчерпаны на отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы.

«В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот», — добавил Алиханов.

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