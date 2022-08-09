Калининград, , 12:06 — REGNUM Калининградская область исчерпала лимиты транзитной перевозки ряда товаров по железной дороге через Литву. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов.

Антон Алиханов Gov39.ru

Губернатор рассказал, что по ряду товаров исчерпаны лимиты на перевозку транзитом по железной дороге через территорию Литвы.

«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов, например, отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы», — приводит слова Алиханова ТАСС.

По оценке главы региона, это «достаточно большая номенклатура», по которой у теперь уже нет возможностей поставок из-за установленных квот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее калининградский губернатор прокомментировал проблему с литовским банком, из-за чего Россия может столкнуться с невозможностью оплаты проезда через территорию Литвы.