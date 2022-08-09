Волгоград, 9 августа 2022, 12:20 — REGNUM Аграрии Волгоградской области к 9 августа собрали более пяти миллионов тонн зерна, что почти на 10% превышает план, определённый федеральным центром, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Перед сельхозтоваропроизовителями стояла задача собрать 4,7 млн тонн зерна. Пока работы проведены на 73% от общей уборочной площади — обмолочено 1,6 млн гектаров.
Валовый сбор зерна превышает показатель 2021 года на два миллиона тонн. Средняя урожайность зерновых культур сложилась на уровне 32,6 ц/га, что на 32% больше прошлогоднего значения.