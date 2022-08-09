Волгоград, 9 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Аграрии Волгоградской области к 9 августа собрали более пяти миллионов тонн зерна, что почти на 10% превышает план, определённый федеральным центром, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай пшеницы

Перед сельхозтоваропроизовителями стояла задача собрать 4,7 млн тонн зерна. Пока работы проведены на 73% от общей уборочной площади — обмолочено 1,6 млн гектаров.

«Хотел бы всем напомнить, что уборочная кампания сельскохозяйственных культур в Волгоградской области посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве. Наши хлеборобы, проявляя мастерство и профессионализм в битве за урожай, досрочно выполнили задачу президента, стоящую перед Волгоградской областью по обеспечению продовольственной безопасности: пять миллионов тонн высококачественного зерна отправлены в закрома нашей Родины. Поздравляю всех жителей с достойным результатом», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Валовый сбор зерна превышает показатель 2021 года на два миллиона тонн. Средняя урожайность зерновых культур сложилась на уровне 32,6 ц/га, что на 32% больше прошлогоднего значения.