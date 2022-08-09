Москва, , 12:04 — REGNUM В рамках программы «Дальневосточные кварталы» уже найдены инвесторы по всем регионам. Об этом 9 августа заявил глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

«По всем регионам уже есть потенциальные инвесторы. Это как федеральные застройщики, так и региональные. Победитель будет определяться на конкурсной основе — тот, кто предложит больший объём жилья по ценам Минстроя для социальных нужд региона, тот и будет реализовывать проект», — заявил Запрягаев.

«Потенциал программы оцениваем в 2,5 млн квадратных метров жилья. Инвесторы должны будут вложить порядка 200 млрд рублей частных инвестиций — построить социальную инфраструктуру под детские сады, школы, а взамен получить серьёзную поддержку — земельные участки, инфраструктурное обеспечение и стандартные льготы и преференции резидентов территорий опережающего развития», — указал он.

По его словам, в 2022 году будут проведены первые конкурсы, а в 2023 году начнут работы инвесторы по строительству первых кварталов.