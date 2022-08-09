Владимир, 9 августа 2022, 12:04 — REGNUM Во Владимирской области 9 августа выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
Официальный сайт Мэра Москвы

За последние сутки госпитализированы 19 человек. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 317 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 910 пациентов, в том числе 12 — за последние сутки.

За весь период скончались 3502 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.