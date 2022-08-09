Во Владимирской области за сутки госпитализированы 19 ковид-пациентов
Владимир, 9 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Во Владимирской области 9 августа выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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За последние сутки госпитализированы 19 человек. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 317 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 148 тыс. 910 пациентов, в том числе 12 — за последние сутки.
За весь период скончались 3502 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.