Владимир, 9 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Во Владимирской области 9 августа выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За последние сутки госпитализированы 19 человек. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 317 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 910 пациентов, в том числе 12 — за последние сутки.

За весь период скончались 3502 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.