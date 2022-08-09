Калужане расширят сотрудничество с Ростовской областью по импортозамещению
Калуга, 9 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша и глава Ростовской области Василий Голубев обсудили 9 августа в Ростове перспективы сотрудничества двух регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Направлениями сотрудничества с Ростовской областью, по мнению Владислава Шапши, могут стать развитие партнёрства между представителями бизнеса, совместная реализация программ импортозамещения, взаимодействие научных организаций Обнинска и Ростова, укрепление культурных связей и туризм.
Калужский губернатор поблагодарил коллегу и за помощь с поставкой на биотехкомплекс «Росва» редуктора для производственной линии разделения пшеницы в декабре 2021 года. Таким образом предприятие смогло сохранить производственный процесс, занятость коллектива и выплачивать людям заработную плату.