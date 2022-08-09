Калуга, 9 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша и глава Ростовской области Василий Голубев обсудили 9 августа в Ростове перспективы сотрудничества двух регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» На рабочей встрече Владислава Шапши с Василием Голубевым

Направлениями сотрудничества с Ростовской областью, по мнению Владислава Шапши, могут стать развитие партнёрства между представителями бизнеса, совместная реализация программ импортозамещения, взаимодействие научных организаций Обнинска и Ростова, укрепление культурных связей и туризм.

Калужский губернатор поблагодарил коллегу и за помощь с поставкой на биотехкомплекс «Росва» редуктора для производственной линии разделения пшеницы в декабре 2021 года. Таким образом предприятие смогло сохранить производственный процесс, занятость коллектива и выплачивать людям заработную плату.

«Благодаря помощи ростовчан производственный процесс на «Росве» не остановился. Планируем расширять партнёрство, в том числе по импортозамещению. Укрепим сотрудничество между научными организациями нашего региона и Межрегиональным научно-образовательным центром юга России в Ростове», — отметил Владислав Шапша.