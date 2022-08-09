Чебоксары, , 12:01 — REGNUM В Чувашии в первом и втором кварталах 2022 года средняя стоимость жилищного строительства составила соответственно 39 001 и 49 786 за 1 кв. метр, расходы возросли на 27,6%. Это следует из предварительных данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ведомство обновило данные о средней фактической стоимости строительства отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений (без жилых домов, построенных населением). В первом квартале 2022 года данная цена сложилась на уровне 39 001 рубля за «квадрат» общей площади, в том числе в городах стоимость в среднем составляла 39 256 рублей, в сельской местности — 35 411 рублей за 1 кв. метр. Ценовая разница между затраты на строительство жилья в городской и сельской местности составила 3845 рублей.

Во втором квартале средняя строительная цена возросла на 10 785 рублей, достигнув 49 786 рублей за «квадрат». Таким образом, стоимость за квартал увеличилась на 27,65%.

По данным Чувашстата, в 2021 году средняя фактическая стоимость строительства отдельно стоящих жилых домов составляла 36 616 рублей за 1 кв. метр.

В I полугодии 2022 года в Чувашии построены 4743 квартиры, в том числе в июне — 498 квартир. Из числа введённых в действие зданий 92,8% составляет жильё.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году Чувашия на четверть увеличила показатель ввода жилья в расчёте на человека, заняв пятое место в Поволжье.

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