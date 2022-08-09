Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM В Свердловской области зафиксировано увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 августа сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки, 8 августа, в регионе обнаружили 311 пациентов с COVID-19. При этом 7 августа показатель составлял 284, а 6-го 263.

С начала пандемии в регионе выявили уже 453 600 случаев COVID-19. Выздоровели 439 740 человек, из них 114 — за прошедшие сутки.

Ещё два человека скончались в Свердловской области по причине коронавирусной инфекции. Всего в регионе зафиксировано 10 789 летальных исходов от ковида.