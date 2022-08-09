Стокгольм, 9 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон называет «полным абсурдом» то, что Умеренные занимаются кампанией перед выборами, агитируя избирателей голосовать за оппозицию из-за якобы имеющихся планов у Социал-демократов поднимать налог на недвижимость. В свою очередь лидер Центристов Анни Лёф приветствует интервью премьер-министра Андерссон, в котором она пообещала не поднимать налоги в случае победы на сентябрьских выборах. Об этом 9 августа написала газета Aftonbladet.

Centerpartiet.se Анни Лёф

Однако простого половинчатого обещания от Андерссон лидеру Центристов недостаточно.

«Хорошо, что Социал-демократы не идут на выборы с призывами поднять налоги на недвижимость, но эту дверку нужно вообще закрыть», — заявила Лёф в интервью Aftonbladet.

Напомним, что самым «слабым звеном» правительственной альтернативы Андерссон на этих выборах являются Центристы, которые должны каким-то образом договориться с Левыми, чтобы Андерссон получила их мандаты при избрании премьер-министра после сентябрьских выборов.