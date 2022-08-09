Саратов, , 12:00 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 9 августа зарегистрировано 257 654 случая заражения коронавирусом, за сутки заболели 123 человека, накануне выявили 114 инфицированных. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

Выздоровели за время пандемии 250 768 пациентов, за сутки — 72 человека.

В больницы 8 августа доставили 30 ковид-пациентов. По данным облминздрава, на стационарном лечении всего находятся 60 человек, на амбулаторном — 825.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее передавало, темпы распространения COVID-19 в России начали расти во второй половине июля 2022 года.

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