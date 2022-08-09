Саратов, 9 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 9 августа зарегистрировано 257 654 случая заражения коронавирусом, за сутки заболели 123 человека, накануне выявили 114 инфицированных. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Выздоровели за время пандемии 250 768 пациентов, за сутки — 72 человека.

В больницы 8 августа доставили 30 ковид-пациентов. По данным облминздрава, на стационарном лечении всего находятся 60 человек, на амбулаторном — 825.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее передавало, темпы распространения COVID-19 в России начали расти во второй половине июля 2022 года.

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