Липецк, 9 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Липецкой области 9 августа выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом — на 31 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Госпитализированы за сутки пять человек. Всего зарегистрировано 154 тыс. 399 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 883 человека выписаны, в том числе 13 — за последние сутки.

За весь период скончались 3811 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.