Киев, , 11:59 — REGNUM Запад недоволен тем, что обещанное «контрнаступление» ВСУ так и не состоялось, написал в своем телеграм-канале 9 августа военный эксперт Алексей Леонков, комментируя информацию об ограничении поставок оружия в Киев.

HIMARS Defense. gov

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Ранее сообщалось, что США поставят на Украину меньшее количество РСЗО HIMARS, чем планировалось, а также откажутся от поставок самолет F-16.

«Работа по подготовке контрнаступления была проведена. Силы и средства выделены, сроки (до сентября) обозначены. Результат — нулевой. Наезды на Зеленского со стороны западных СМИ и ограничения поставок вооружений не случайны, это звенья одной цепи», — отметил эксперт.

Дальнейшая (незавидная) судьба Зеленского предопределена, убежден Леонков.