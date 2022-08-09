Ярославль, 9 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Ярославле 20 августа в День города рекомендовано ограничить продажу алкоголя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление мэрии Ярославля.

Нет алкоголю!

Розничную продажу алкоголя рекомендовано ограничить в границах территорий, на которых будут проходить праздничные мероприятия.

«Красная площадь — Волжский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь — улица Нахимсона — Богоявленская площадь – улица Комсомольская – улица Ушинского», — перечислены территории в постановлении.

Документ вступает в силу с момента подписания — 4 августа 2022 года.