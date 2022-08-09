Петропавловск-Камчатский, , 18:11 — REGNUM На Камчатке в Паратунской курортной зоне благодаря по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» появится современный экокомплекс для туристов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Просторы Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Получатель гранта Ростуризма построит туристско-рекреационный комплекс «Обитаемая земля» на территории бывшего пионерского лагеря «Золотой гектар». Уже до конца 2022 года планируется возвести восемь экокэмпингов.

Всего до 2027 года на территории комплекса построят 20 гостевых домов, арт-бар, бассейн, экоферму и визит-центр. Весь проект будет реализован с применением современных экологически безопасных материалов, без нанесения ущерба окружающей среде.

«Экокэмпинги станут частью современного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности как для жителей Камчатского края, так и для российских и иностранных граждан. Также это вклад в развитие экономики региона. Экокэмпинг включится в работу экологического центра, стремящегося стать образцом сохранения и восстановления естественных экосистем, стабилизации и улучшения качества окружающей среды», — прокомментировала представитель образовательно-научного центра «Ойкумена» Ольга Маринкина.

Как сообщало ИА REGNUM, для туристов на Камчатке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются новые инфраструктурные объекты, которые делают регион более привлекательным, а отдых в крае комфортным и безопасным.