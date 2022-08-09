Москва, , 11:58 — REGNUM Инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, уязвимые к санкционным ограничениям, начали получать финансовую поддержку государства. Об этом 9 августа заявил глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается санкций, здесь в постоянном режиме с каждым резидентом работаем — более 700 компаний заявили о наличии рисков при новых условиях. Риски стандартные: это рост цен на сырьё, оборудование, проблемы с импортом критического оборудования, сложности со взаиморасчётами и, конечно, рост стоимости капитала», — заявил Запрягаев.

По его словам, для поддержки этих инвесторов правительством РФ введена программа субсидирования процентных ставок для проектов на инвестиционной фазе для Дальнего Востока и Арктики.

«Уже первые 10 проектов получают эту поддержку. Недавно были введены поправки, которые меняют критерий, и ещё 15 получат у нас поддержку до конца года в суммарном объёме около 10 млрд рублей», — указал он.