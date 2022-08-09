Бузулук, Оренбургская область, 9 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области выявили 377,5 кг мясной продукции, инфицированной генетическим материалом возбудителя бруцеллёза, сообщили 9 августа корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Коровы

Вся опасная продукция утилизирована. Место её хранения подвергнуто дезобработке. По факту нарушения ветеринарных правил, повлекшего по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело.

По данным надзорного ведомства, в Самарской области в апреле 2022 года выявили больных бруцеллёзом коров. Однако предприятие — собственник продолжало осуществлять убой животных. При этом данный убойный пункт не был предназначен для убоя больных животных бруцеллёзом.

Полученное мясосырье направлялось другой самарской компании для переработки. В дальнейшем говядина и субпродукты шли на реализацию, в том числе и на территории Оренбургской области.