Москва, , 11:58 — REGNUM В России в июле 2022 года банки выдали гражданам 1,75 млн кредитов наличными на сумму 427,4 млрд руб. Это на 23,3% больше чем в июне, передаёт 9 августа РКБК со ссылкой на статистику Frank RG.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Выдачи кредитов приблизились к докризисным значениям после провала в марте–мае 2022 года. Так, в январе–феврале сумма выдача кредитов банками составляла 467,8 млрд руб.

Потребительских кредитов в июле 2022 года выдано на 856,8 млрд руб., что на 26,1% больше чем в июне, но на 37,3% ниже уровней июля 2021 года.

Объём ипотечного кредитования вырос на 35%, до 346,7 млрд руб., а количество — на 37,3%, до 88,7 тыс. Также банки одобрили 47 тыс. автокредитов на 58,7 млрд руб., — рост в денежном выражении на 12,5%, в количественном — на 14,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в июне 2022 года количество новых выданных ипотечных кредитов увеличилось на 75%.

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