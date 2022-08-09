Токио, , 11:58 — REGNUM Японский дизайнер и модельер в ушёл из жизни в возрасте 84 лет. Об этом 9 августа сообщает газета Nikkan Sports.

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«Стало известно, что модельер Иссей Миякэ умер от гепатоцеллюлярной карциномы 5 числа (августа)», — говорится в сообщении.

Отметим, Иссей Мияке родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме и был свидетелем ядерной бомбардировки города ВВС США, получив на всю жизнь сильно выраженную хромоту. Дизайнер и модельер начинал свою карьеру в Givenchy и Guy Laroche в Париже и в Geoffrey Beene в Нью-Йорке.

При этом Мияке в своём творчестве следовал концепции «One Piece of Cloth» («Кусок ткани»), стараясь сохранять целостность ткани на человеке и предпочитая максимально простой крой.