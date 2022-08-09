Донецк, 9 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Сроки проведения трибунала над боевиками ВСУ определятся после завершения всеобъемлющей работы следователей, заявил 9 августа глава ДНР Денис Пушилин.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

«Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу… Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего… По срокам точно не скажу, потому что там зависит еще от следователей. Как только следователи дадут отмашку», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что подготовка к проведению международного трибунала в Мариуполе идёт по плану.

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