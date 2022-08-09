* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили вдову. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) ArmyAmber Афганистан

Инцидент произошёл в долине Абдуллахейль уезда Дара.

Согласно источникам, радикалы жестоко избили 37-летнюю женщину и сломали ей руку за то, что она отвергла предложение руки и сердца талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источники добавляют, что её зовут Гульшан, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили женщину прямо на её ферме.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по этому поводу.

Напомним, ранее радикалы принуждали к вступлению в брак женщин и в других провинциях страны, причём, не только девушек и вдов, но даже и женщин, состоявших в законном браке.