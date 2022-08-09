Петропавловск-Камчатский, , 11:56 — REGNUM В Камчатском крае с 10 по 13 августа ухудшится погода в пяти районах и двух городских округах. Ожидаются сильные дожди и ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Циклоном накроет Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также на территориях Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Елизовского, Соболевского и Мильковского районов.

Жителям этих муниципалитетах рекомендовано не выезжать за пределы населённых пунктов. Возможны сбои в работе системы электроснабжения и осложнение дорожной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области после обильных дождей прервано транспортное сообщение более, чем с 30 населёнными пунктами. В регионе разрушены три моста, подтоплено село Ивановка в Зейском районе, в городе Зея введён режим ЧС из-за перебоев с поставками топлива.