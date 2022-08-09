Козульский район, , 11:56 — REGNUM В Красноярском крае по факту схода восьми вагонов возбуждено уголовное дело за нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Сход вагонов

Инцидент произошёл рано утром 12 июля 2022 года. По данным следствия, на третьем приёмоотправочном пути станции Чернореченская произошла раскантовка правой по ходу движения рельсовой нити, в результате чего с рельс сошли восемь вагонов грузового поезда.

Причиной происшествия, как отмечается, стали нарушения неустановленного лица. Причинённый ущерб был оценён в 4,6 млн рублей.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего», — отметили в ведомстве.

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