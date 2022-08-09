Степанакерт, 9 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Двое военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха получили ранения из-за нарушения правил обращения со взрывчатым веществом. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба минобороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Состояние раненых оценивается как тяжелое. Проводится расследование, выясняются подробности инцидента», — говорится в сообщении.

Также в минобороны сообщили, что обстановка на линии соприкосновения с ВС Азербайджана сохраняется напряжённой, но относительно стабильной. В течение прошлой ночи с азербайджанской стороны были случай нарушения режима прекращения огня.

Напомним, 8 августа, в минобороны Азербайджана обвинили подразделения Армении и Нагорного Карабаха в обстрелах приграничных позиций. В Ереване это заявление назвали «дезинформацией».