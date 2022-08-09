Пхеньян, 9 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Вакцины, отправленные Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в КНДР, распределены по регионам. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителей организации.

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Согласно опубликованным данным, комбинированная вакцина была распределена по 13 регионам КНДР в соответствии с планом, согласованным с северокорейским министерством здравоохранения.

Известно, что в конце февраля организация поставила в КНДР 296 тыс. доз комбинированной вакцины. В ЮНИСЕФ подчеркнули, что данная вакцина предназначена для профилактики таких заболеваний, как дифтерия, коклюш, столбняк, гепатит В и гемофильная инфекция.