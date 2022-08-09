Пенза, , 11:56 — REGNUM В Пензенской области за сутки выявили 68 новых носителей коронавируса. Соответствующие данные приводит 9 августа общероссийский оперативный штаб.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего по области зарегистрирован 189 691 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели с начала пандемии 182 683 человека, из них за сутки выписали 19 пациентов.

В региональные ковид-стационары 8 августа госпитализировали 19 человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 6007 человек, за сутки умерли три пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, заболеваемость COVID-19 в России будет расти до конца лета, а с приходом осени начнёт снижаться.

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