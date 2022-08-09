Уфа, 9 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. 57 производителей в Башкирии получат субсидии на возмещение части затрат на приобретение материалов и сырья. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

geralt Легкая промышленность

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Сообщается, что сотрудники минпрома республики подвели итоги рассмотрения заявок на субсидии предприятиям легкой промышленности, осуществляющим свою работу в швейном и текстильном производствах, производстве кожи и изделий из нее. На эти цели из регионального бюджета направлено 140 млн рублей.

«В прошлом году мы оказали отрасли такую же поддержку на сто млн рублей. 61 предприятие получило субсидию. Производители смогли закупить сырья на 670 млн рублей. По итогам субсидирования мы видим увеличение объема отгруженной продукции легкой промышленности от 3 до 31%. Эту поддержку предприятия ждут, она востребована», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева.

Отмечается, что в прошлом году сумма поданных заявок превысила более чем в два раза объем выделенных лимитов.

«Поэтому было решено в 2022 году субсидию увеличить до 140 миллионов рублей», — пояснил министр.

Сообщается, что легкую промышленность Башкирии представляют 311 организаций.