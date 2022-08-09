Воронеж, 9 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки госпитализированы 27 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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9 августа выявлено 305 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 394 тыс. 670 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 383 тыс. 608 пациентов, в том числе 185 — за последние сутки.

Всего скончались 8363 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.