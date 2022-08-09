Нижневартовск, Югра, , 11:52 — REGNUM Жительница Нижневартовска (ХМАО) обвиняется в убийстве своего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Младенец Pexels.com

По данным следствия, 27-летняя обвиняемая с декабря 2020 года по январь 2021 года в отместку за капризное поведение, неоднократно наносила удары своему 4-месячному ребёнку руками в область грудной клетки и живота. Малыш скончался от травм внутренних органов в июне 2021 года, в больнице.

Гражданка обвиняется в убийстве малолетнего, истязании ребёнка, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обвиняемая вину не признала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительницу Саратовской области подозревают в убийстве трёхмесячного сына.

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