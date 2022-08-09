Казань, 9 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В ковид-стационары Татарии госпитализировали за прошедшие сутки 56 пациентов. Коронавирус выявили еще у 71 человека, накануне заболели 74 жителя, сообщает 9 августа общероссийский оперативный штаб.

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Всего в Татарии зарегистрировано 154 376 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 150 525 пациентов, скончались 1997 человек. За сутки выписали 24 пациента, умерших от COVID-19 нет.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии за время пандемии провели более 6,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа.

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