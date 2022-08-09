ДНР, 9 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале 9 августа военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Трагический инцидент произошел в Кировском районе города.

Как сообщалось ранее, утром 9 августа ВСУ вновь ведут обстрел Донецка, под ударами оказались несколько районов города.