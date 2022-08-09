Магас, 9 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Власти Ингушетии решают вопрос дефицита воды в ряде населенных пунктов с помощью артезианских скважин. На днях были проведены работы по расконсервации двух из них, находящихся на территории бывшего консервного завода по улице Льва Толстого, планируется бурение еще одной скважины, сообщили 9 августа в пресс-службе правительства региона.

Водопровод

«На прошлой неделе в городе Сунже проведены работы по расконсервации двух артезианских водяных скважин для увеличения дебета воды. <…> Одним из решений этой проблемы является бурение локальной артезианской скважины на границе с Моздоком (Вознесеновская)», — сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Алисхан Дзауров .

По словам чиновника, водоснабжение Малгобекского района обеспечивается за счёт Сунженского и Кантышевского водозаборов, и поэтому запаса воды, особенно в летнее время, бывает недостаточно.

После проведения геофизических исследований для определения расчёта будущего дебета воды после бурения новой артезианской скважины будет начата работа по прокладке водопроводной сети от неё до уже существующих сетей, в селениях Аки-юрт, Вознесеновская, Вежарий-Юрт, Южное, сообщили в правительстве.

Напомним, в 2021 году власти Ингушетии обратились к сенаторам с просьбой помочь решить проблемы с водоснабжением. По данным делегации республики, представленным в рамках Дней Ингушетии в Совете Федерации, к настоящему времени около 66,5% водопроводных сетей Ингушетии нуждаются в замене, а дефицит качественного питьевого водоснабжения составляет около 45,8 тыс. м³ в сутки.