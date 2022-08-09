Симферополь, , 11:49 — REGNUM После призыва украинского лидера Владимира Зеленского к странам Запада выслать оттуда всех граждан России, от него можно ожидать призывов «окончательно решить русский вопрос». Об этом 9 августа написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Похоже, следующим шагом станет призыв к «окончательному решению русского вопроса». Что у Запада на уме, то у клоуна на языке», — отметил он в своём сообщении.

При этом «окончательным вопросом еврейского вопроса» во время Второй мировой войны была политика нацистской Германии по полному геноциду этого народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал призывы украинского лидера Владимира Зеленского к странам Запада закрыть въезд для всех граждан России из-за якобы их общей ответственности за спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины

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