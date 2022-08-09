Джакарта, , 11:49 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо признался, что ему грустно, если граждане Индонезии https://regnum.ru/news/polit/3664869.html, а не внутри страны, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

«Мне очень грустно, когда я слышу, что есть граждане нашей страны, которые больны и затем уезжают за границу, в Малайзию, Сингапур, кто-то в Японию, кто-то в Америку», — заявил президент.

Президент Индонезии отметил, что деньги, потраченные на оплату лечения граждан Индонезии за границей, велики и составляют более 110 трлн индонезийских рупий в год.

«Медицинское оборудование также стоит около 200 млрд индонезийских рупий, это то, что мы называем взаимным сотрудничеством, чтобы решить, что должно произойти, потому что наши больницы не готовы», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, временный поверенный в делах России в Индонезии Вероника Новосельцева встретилась с делегацией родительского комитета исламских школ-интернатов.

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