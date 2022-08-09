Рига, , 11:49 — REGNUM В ходе реформы министерства внутренних дел Латвии в Главном управлении уголовной полиции с августа нынешнего года действует Управление по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv.

До сих пор в полиции не было центрального специализированного подразделения, в компетенцию которого входило бы предотвращение и пресечение всех киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. В состав управления вошли сотрудники бывшего отдела по борьбе с киберпреступностью Управления по борьбе с экономическими преступлениям, а также информационно-техническая группа отдела информации Управления уголовной полиции Рижского региона.

В структуре Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции также сохранены два отдела, которые отвечают за расследование таких преступлений, как отмывание денег и преступления в финансовой системе, а также расследование мошенничества, хищения, производства и распространения фальшивых денег, преступлений против окружающей среды и расследование нарушений авторских прав в сфере аудиовизуального контента.

По мнению начальника Главного управления уголовной полиции Андрея Гришина, проведенные реформы придадут новые силы и энергию работе полиции.