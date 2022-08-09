Улан-Удэ, , 11:47 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ запрет на посещение лесов продлён до 29 августа. Соответствующее распоряжение подписано в администрации города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«Берегите лес от пожара!» Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

Таким образом, с 10 по 29 августа вводится ограничение на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств. Исключение сделано для мероприятий по охране лесов от пожаров, их воспроизводству и аварийно-спасательных работ.

«В лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов», — отметили в администрации.

Для пресечения нарушений, а также выявления возгораний в городских лесах будет вестись патрулирование.