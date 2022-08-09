Улан-Батор, 9 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Находящийся с трёхдневным визитом в Монголии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поучаствовал в проекте «Миллиард деревьев», инициатором которого выступил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух. 9 августа глава всемирной организации посадил дерево в национальном парке Улан-Батора.

ИА REGNUM Саженец

«Я поздравляю президента с его замечательной инициативой посадить миллиард деревьев к 2030 году. Благодарю вас за предоставленную возможность внести свой вклад в вашу инициативу», — сказал Гутерреш, слова которого приводит информационный сайт «Игл».

Генсек ООН считает, что посадка одного миллиарда деревьев в Монголии будет способствовать смягчению последствий изменения климата, борьбе с опустыниванием и сохранению биоразнообразия. По его словам, это «восстановит связь между окружающей средой и человечеством».

«Эта связь должна быть прочной», — подчеркнул Гутерреш.

Он также поделился историей из своей жизни. Глава всемирной организации рассказал, что девичья фамилия его матери — Оливейра, что означает оливковое дерево.

«Когда я был маленьким, дедушка взял меня на ферму, показал маленькое оливковое дерево и научил меня: «Это дерево было посажено, когда ты родился. […] Ты должен посадить рядом с ним другое дерево», — вспомнил Гутерреш.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 8 августа прибыл с официальным трёхдневным визитом в столицу Монголии Улан-Батор. Планируется, что в рамках визита генсек ООН обсудит участие Монголии в миротворческих операциях организации, обеспечение мира и стабильности в регионе, борьбу с изменением климата, а также участие страны в программе поддержки устойчивого развития до 2030 года.

Гутерреш проведет встречу с президентом, премьер-министром, председателем парламента и министром иностранных дел. Также он ознакомится с работой офиса ООН и Международного исследовательского центра развивающихся стран, у которых нет выхода к морю.