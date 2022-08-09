Вашингтон, 9 августа 2022, 12:02 — REGNUM Раскрыта дата премьеры фильма «Соник 3 в кино». Об этом 9 августа сообщило издание Deadline.
Так, выход ленты намечен на 20 декабря 2024 года. Примечательно, что третий фильм о Сонике выйдет в один день с «Аватаром 3» Джеймса Кэмерона.
Напомним, мировая премьера «Соника 2 в кино» состоялась 5 апреля 2022 года. Картина сумела собрать в прокате более $400 млн, став одной из самых коммерчески успешных экранизаций игр.
Читайте ранее в этом сюжете: Кейли Куоко сыграет в комедийном триллере «Основано на реальных событиях»