Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Раскрыта дата премьеры фильма «Соник 3 в кино». Об этом 9 августа сообщило издание Deadline.

Соник Супер Ёжик Sega, Sonic Team

Так, выход ленты намечен на 20 декабря 2024 года. Примечательно, что третий фильм о Сонике выйдет в один день с «Аватаром 3» Джеймса Кэмерона.

Напомним, мировая премьера «Соника 2 в кино» состоялась 5 апреля 2022 года. Картина сумела собрать в прокате более $400 млн, став одной из самых коммерчески успешных экранизаций игр.

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