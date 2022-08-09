Кишинёв, 9 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Следователи прокуратуры Молдавии «в огромной спешке» готовят для отправки в суд новое уголовное дело на экс-президента страны Игоря Додона. Об этом политик 9 августа сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Без доказательств прокуратура собрала охапку «макулатуры» по совершенно сфальсифицированному делу и решила отправить его в суд. В нём меня обвиняют в том, что в 2008 году я вёл переговоры о закупке электроэнергии из Украины по более низкой цене, чем платили конечные потребители в соседних странах», — написал Додон.

Он назвал это обвинение абсурдным, когда тарифы на энергоресурсы для населения при действующей власти стали непомерными и привели резкому росту уровня бедности в стране. Додон уверен, что правосудие в Молдавии находится «под политическим контролем», но готов доказывать свою невиновность в суде.

Напомним, Додона поместили под домашний арест в мае. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям. В том числе политика обвиняют в «Пассивной коррупции», «Незаконном обогащении» и даже «Измене родине».