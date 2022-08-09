Донецк, 9 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Утром 9 августа киевская армия продолжает наносить удары по Донецку, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Andrew Butko Донецк. Коксохимический завод

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Обстрелам подверглись Куйбышевский и Киевский районы города. По данным военкора, огонь велся из Авдеевки.

В Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе, именно отсюда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка и других городов народных республик. В настоящее время бои идут на окраинах этого населенного пункта.