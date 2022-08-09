Вашингтон, 9 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Недавний отчет о занятости в США позволил экономистам и инвесторам предположить, что страна избежит рецессии, и это мнение отразилось в ценах на акции и облигации. Но американский экономист, президент Куинс-колледжа в Кембридже Мохамед эль-Эриан полагает, что еще слишком рано объявлять, будто риск рецессии отступил. Об этом он 9 августа заявил в газете Financial Times.

Конгресс США

Данные подтверждают, что, несмотря на снижение ВВП во II квартале на 0,9%, что формально соответствует определению рецессии, экономика пока не вошла в нее, если следовать более широкой концепции, предпочитаемой большинством экономистов. Но это не значит, что риск рецессии в течение следующих 12 месяцев устранен, утверждает эль-Эриан, а также не гарантирует, что рецессия, если она наступит, будет неглубокой и короткой.

Прогнозные показатели говорят о том, что нынешнюю ситуацию на рынке труда не следует воспринимать как должное. Количество вакансий сокращается невиданно быстрыми темпами, число заявок на пособие по безработице растет каждую неделю, и некоторые компании заявили о намерении замедлить наем работников. Между тем только что принятый администрацией президента США Джо Байдена закон о снижении инфляции хотя и окажет долгосрочное благотворное влияние, но мало что изменит в ближайшей перспективе.

В то время как базовая инфляция, как ожидается, снизится в ближайшие три месяца (данные за июль должны быть опубликованы 10 августа), она, вероятно, останется некомфортно высокой. Пока ФРС пытается вернуть контроль над инфляцией и восстановить подорванное доверие к себе, агрессивное повышение ставок и сокращение раздутого баланса рискует вырвать ковер из-под ног экономики и рынков. Они слишком долго были приучены работать при плавающих ставках и массивных вливаниях ликвидности.

Альтернатива в виде ранней паузы в цикле повышения ставок тоже не идеальна, поскольку она рискует оставить США с проблемами инфляции и роста и в 2023 году.